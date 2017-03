Oberliga-Damen verabschieden sich vom Heimpublikum

Vier Mannschaften des VT Südharz gehen am anstehenden Wochenende an die Netze. Höhepunkt ist der Heimspieltag der Oberliga-Damen am Sonntag ab 11 Uhr in der Herzberger Mahntehalle. Für das Team ist es der letzte Auftritt in dieser Saison vor heimischem Publikum. Zu...