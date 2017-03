Zum Abschluss gab es ein würdiges Finale

Braunlage. Am vergangenen Wochenende trugen der Ski-Club St. Andreasberg und der Bremer Ski-Club die letzten beiden Wettkämpfe des Harzer Zwergencups in Braunlage am Wurmberg erfolgreich aus. Am Samstag bei bestem Wetter und noch hervorragenden Pisten standen 45 Kinder der Altersklassen U 6 bis...