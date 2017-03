Tickets für Bamberg-Spiel sind inzwischen erhältlich

Göttingen Ein Spitzenteam nach dem nächsten empfängt die BG Göttingen in diesen Wochen in der Basketball Bundesliga. Nach dem Duell gegen Alba Berlin ist am kommenden Sonntag der Tabellenvierte Medi Bayreuth zu Gast. Drei Wochen später am 2. April kommt der deutsche Meister Brose Bamberg nach Göttingen....