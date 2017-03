Mädchenteams fahren zum DFB-Futsal-Cup

Salzhausen Die C-Juniorinnen der SG Rodenberg und die B-Juniorinnen der TSG Ahlten haben sich für den Futsal-Cup des DFB qualifiziert, der am 11. (C-Juniorinnen) und 12. März (B-Juniorinnen) in Wuppertal ausgetragen wird. Beide Mannschaften belegten beim Norddeutschen Futsal-Cup in Salzhausen in ihren...