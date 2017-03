U 12-Mädchen des NFV spielen in Hamburg

Hamburg Die U 12-Juniorinnen-Auswahl des NFV nimmt am Samstag, 18. März, in Hamburg-Wandsbek am 3. Norddeutschen Futsalturnier teil. Das Team von NFV-Jahrgangstrainerin Meike Berger trifft in der Zeit von 12 bis 17 Uhr je zweimal auf die Auswahlmannschaften aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Bei...