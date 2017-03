Nur Punkte helfen im Kampf gegen den Abstieg

Osterode. An diesem Wochenende steht für die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode der zweite Spieltag der Rückrunde in der Bezirksliga Staffel 4 an. Die Ausgangslage ist dabei unverändert: die Teams aus dem Harz benötigen jeden Punkt im Kampf gegen den drohenden Abstieg in die Kreisliga. ...