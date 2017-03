Falken stehen unter Zugzwang

Nachdem man am letzten Wochenende das Auswärtsspiel gegen den ECC Preussen Berlin mit 3:2 (0:0; 1:1; 1:1; 1:0) in der Verlängerung verloren hat, stehen die Harzer Falken nunmehr unter dem Druck an diesem Wochenende sechs Punkte holen zu müssen, die den Verbleib in der Oberliga sichern würden. ...