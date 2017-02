Wertvolle Erfahrungen gesammelt

Seit den Sommerferien gibt es eine neue Judosparte beim MTV Lauterberg. Hier trainieren etwa 30 Judoka in zwei Gruppen (6 bis 8 Jahre sowie 8 bis 11 Jahre) jeweils montags in der kleinen KGS-Turnhalle. Am Freitag fand der erste Wettkampf für die neuen Judokas des MTV...