BG-Damen spielen bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig Am Sonntag erwartet die Basketballerinnen der BG 74 Göttingen in der 2. Liga Nord eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Der Tabellenzweite tritt um 17 Uhr in der Sporthalle Alte Waage bei Eintracht Braunschweig an. Die Löwinnen sind als Elfer extrem vom Abstieg bedroht und werden hochmotiviert...