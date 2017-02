Lauterberger starten bei Rennen im Harz

St. Andreasberg. Bei mehreren Rennen waren die alpinen Skifahrer des LSKW Bad Lauterberg am vergangenen Wochenende im Einsatz. Am Samstag fand in St. Andreasberg am Mathias-Schmidt-Hang ein großer Renntag statt. Auf dem Programm standen das dritte Zwergencup-Rennen...