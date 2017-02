VfR Osterode ist Ausrichter des Sichtungsturniers

Fußball Osterode. Die Röddenberghalle in Osterode wird am Sonntag, 19. Februar, ganz im Zeichen der besten regionalen Nachwuchs-Fußballer des Jahrgangs 2005 stehen. Der VfR Osterode richtet an diesem Tag das NFV-Sichtungsturnier U 12 aus. 14 Mannschaften kämpfen um die Siege, für die einzelnen Spieler...