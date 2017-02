Veilchen-Büro zieht in an den Schützenplatz um

Göttingen Die Geschäftsstelle der BG Göttingen zieht vom 17. bis 20. Februar um in ihre neuen Räumlichkeiten im Basketball-Zentrum am Schützenplatz. Aus diesem Grund schließt die BG-Geschäftsstelle am Donnerstag, 16. Februar, bereits um 13 Uhr und bleibt am Freitag, 17. Februar, sowie am Montag, 20. Februar,...