Pöhlder Herren spielen erst nächsten Samstag

Pöhlde Etwas voreilig waren wir in der Samstagsausgabe mit der Ankündigung der Volleyball-Partien des 1. VC Pöhlde II in der Bezirksliga. Die Spiele finden erst am kommenden Samstag, 18. Februar, statt. Dann geht es für die VCP-Reserve um den zweiten Tabellenplatz. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.