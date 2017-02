Spieler aus der Region bei U 15- Lehrgang dabei

Fußball Barsinghausen. Am 24. und 25. Februar findet in der NFV-Sportschule in Barsinghausen ein U 15-Junioren-Auswahllehrgang statt. Der Lehrgang dient der Vorbereitung auf das Norddeutsche Länderpokalturnier, das vom 26. bis 28. Mai in Malente ausgetragen wird, sowie das Sichtungsturnier des DFB, das...