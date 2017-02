Südharzer schlagen Luchse mit 4:3

Osterode. Zum letzten Vergleich in dieser Spielzeit trafen sich am Donnerstagabend der EHC Osterode und die Harzer Luchse im Eisstadion am Wurmberg. Am Ende des hart umkämpften Derbys stand es 4:3 für den EHC. Der Sieg war glücklich, aber nicht unverdient. Damit liegen die Südharzer in der...