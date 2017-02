Pelakas Herren wollen die harte Nuss Geismar knacken

Lasfelde. Am heutigen Samstag empfängt der TTC Pelaka in der Bezirksoberliga um 16.30 Uhr den TTV Geismar. Die Gäste sind unangefochten Zweiter der Liga und haben mit Maik Schönknecht einen ehemaligen Oberligaspieler in ihren Reihen. Es wird also nicht leicht für den TTC werden, für die...