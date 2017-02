VT Südharz III und Nachwuchs sind im Einsatz

Volleyball Göttingen. Jeweils nach Göttingen führt am Wochenende der Weg der Volleyballerinnen des VT Südharz. Den Beginn machen am heutigen Samstag in der Bezirksklasse die dritten VTS-Damen, die beim Tuspo Weende VII antreten. Die Südharzerinnen stehen mit vier Siegen aus...