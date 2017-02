Die Jahresversammlung ist am 18. Februar

Freiheit Der Förderkreis des 1. FC Freiheit lädt zur 145. Mitgliederversammlung, zugleich die Jahreshauptversammlung 2017, am Samstag, 18. Februar, in die Gaststätte Freiheiter Hof ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Im Anschluss an die Versammlung ist ein gemeinsames Stümpelessen geplant.