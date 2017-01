BFC löst Ticket für nord- deutsche Meisterschaft

Barsinghausen Der BFC Braunschweig hat das zweite niedersächsische Ticket für die norddeutsche Futsal-Meisterschaft am 12. Februar in Bremen gelöst. Im Endspiel der beiden Staffelsieger aus Niedersachsen setzten sich die Braunschweiger (Staffelsieger Süd) am Samstag in der Glück-Auf-Halle von Barsinghausen mit...