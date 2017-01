TSV-Frauen holen als Aufsteiger den Titel

Die Schwiegershäuser Faustballer feierten am vergangenen Wochenende einen überaus erfolgreichen Abschluss der Hallensaison. Die Frauen sicherten sich mit 16:0 Punkten in der Aufstiegssaison erneut mit weißer Weste die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und den Männern gelang im Aufstiegsjahr zum...