Fünf Treffer reichen den Falken nicht

Timmendorfer Strand. Die Harzer Falken haben in der Qualifikationsrunde der Eishockey-Oberliga Nord die dritte Niederlage am Stück kassiert. Beim EHC Timmendorfer Strand unterlagen die Braunlager nach einer mit offenem Visier geführten Partie mit 5:8 (2:3, 0:2, 3:3) und rutschten in der Tabelle...