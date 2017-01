Harzmeisterschaft findet statt

Braunlage. Am morgigen Samstag werden auf den Schanzen am Brockenweg in Braunlage die offenen Harzmeisterschaften aller Klassen im Skispringen ausgetragen. Ausrichter ist der WSV Braunlage, die Wettkämpfe beginnen um 14 Uhr. Schon ab 10.30 Uhr können die Besucher...