Neu-Jahr-Turnier in Hattorf steht an

Hattorf Traditionell richtet der TTC GW Hattorf an den ersten Wochenenden im Januar sein Neu-Jahr-Turnier im Dorfgemeinschaftshaus aus. In diesem Jahr kommt es am 7. und 8. Januar sowie am 14. und 15. Januar zur bereits 41. Auflage des Tischtennis-Klassikers. Rund 300 Spieler nutzten beim vergangenen...