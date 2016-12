Drei Jugendklassen spielen heute in Hattorf

Hattorf Zum Abschluss der Turnierserie des FC Merkur Hattorf im Dorfgemeinschaftshaus sind am heutigen Freitag drei Jugendklassen im Einsatz. Beim JFV-Turnier kämpfen zwischen 10 und 18 Uhr Mannschaften aus der B-, C- und D-Jugend um die Pokale in ihren jeweiligen Altersklassen.