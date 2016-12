Die Belohnung bleibt für die Falken aus

Braunlage. Es stimmte fast alles: Rund 1 700 Fans waren am zweiten Weihnachtstag in das Wurmbergstadion geströmt und sorgten für eine tolle Atmosphäre, die Harzer Falken lieferten einen ausopferungsvollen Kampf und spielten die Moskitos Essen teilweise an die Wand. Nur das Ergebnis passte nicht,...