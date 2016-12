Geschäftsstelle bleibt geschlossen

Kreissportbund Osterode. Die Geschäftsstelle des Kreissportbundes Göttingen-Osterode in der Bahnhofstraße in Osterode ist krankheitsbedingt voraussichtlich bis zum 2. Januar 2017 geschlossen. In dringenden Fällen wird gebeten, sich an die Geschäftsstelle in Göttingen, Haus des...