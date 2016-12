Nordhausen startet bei zwei Hallenturnieren

Fußball Nordhausen. Wie in der vergangenen Saison wird der Fußball-Regionalligist FSV Wacker 90 Nordhausen auch im Januar 2017 wieder bei den Hallenturnieren in Sömmerda (Sonnenland-Cup) und in Erfurt (Ur-Krostitzer-Cup) antreten. Der Sonnenland-Cup wird am 7. Januar ab...