Saale Bulls zeigen den Harzer Falken deutlich die Grenzen auf

Braunlage. Die Harzer Falken mussten in der Eishockey-Oberliga Nord eine klare Niederlage einstecken. Ungefährdet, am Ende aber zu deutlich, entführten die Saale Bulls Halle beim 0:6 (0:1; 0:1; 0:4) die Punkte aus dem Eisstadion am Wurmberg. Vor rund 700 Zuschauern...