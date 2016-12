Tettenborn will doppelt punkten

Volleyball Bad Sachsa. Am 8. Spieltag der Volleyball-Bezirksliga Südniedersachsen erwartet der SUS Tettenborn am Samstag die SG Echte Kalefeld II und die DJK Kolping Northeim II. In eigener Halle rechnet Spielertrainer Stephan Büschel gleich mit zwei Duellen auf Augenhöhe....