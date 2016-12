Das Jagdhaus ist das Ziel

Förste. Zur 83. Winterwanderung in den Westerhöfer Wald lädt der MTV Förste für Sonntag, den 18. Dezember, ein. In einer Sternwanderung geht es von allen umliegenden Ortschaften zum Jagdhaus in den Westerhöfer Wald. Alle Wanderer können sich zwischen 10.30 und 15 Uhr am Jagdhaus an melden.