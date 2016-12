Choreografien zu heißen Rhythmen einstudiert

Eisdorf. Am Fortbildungsangebot Dance Feeling des KSB Göttingen/Osterode nahmen jüngst 20 Übungsleiterinnen sowie zwei Übungsleiter in der Eisdorfer Turnhalle teil. Referentin Daniela Proto aus Göttingen gab einen Einblick in den neuen Abtanz-Trend des DTB und lud zum Mittanzen und Spaß haben...