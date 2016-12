Drei Plätze sind noch zu vergeben

Duderstadt Zum Wettkampf um die Goldene Rose lädt der Rosenthaler Bogensport Club Duderstadt am 7. und 8. Januar 2017 in die BBS Sporthalle in Duderstadt ein. Drei freie Plätze für das Turnier sind noch zu vergeben. Anmeldungen unter Telefon 0151/15360338 oder 05527/5776.