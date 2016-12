TTC Pelaka erwartet Rhume zum Gipfeltreffen

Tischtennis Lasfelde. Mit dem Schwung eines 9:1-Auswärtserfolg beim TTV Geismar II am vergangenen Wochenende im Rücken hoffen die Herren des TTC Pelaka auf ein spannendes Gipfeltreffen in der Bezirksoberliga. Heute ab 16 Uhr ist der Tabellenerste SG Ruhme in der Lasfelder Turnhalle zu Gast. ...