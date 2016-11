Herren der HSG starten beim Silvester Cup

Handball Katlenburg. Die Landesliga-Handballer der HSG oha werden zu Beginn des kommenden Jahres am Silvester Cup der HSG Rhumetal teilnehmen. Bei dem Traditionsturnier in der Katlenburger Burgberghalle, es ist bereits die 33. Auflage, starten die Harzer beim B-Turnier am Sonntag, 8. Januar. ...