Zum Jahresausklang wird es sportlich

Bernshausen. Bereits zum 17. Mal wird am 31. Dezember der Eichsfelder Silvesterlauf rund um den Seeburger See ausgetragen. Ausrichter ist die LG Eichsfeld, Start und Ziel befinden sich an der Mehrzweckhalle in Bernshausen. Hier stehen für die Läufer auch Duschen und Umkleiden bereit. ...