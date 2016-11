Osteroder Nachwuchs macht aus Landesmeisterschaft ein Vereinsduell

Osnabrück. Am vergangenen Wochenende fanden die U 19 Jugend-Landesmeisterschaften über zwei Tage verteilt in Osnabrück statt. Bei den weiblichen Teilnehmern waren für den BC Osterode mit Marie Kanngießer (14 Jahre) und Vivien Heine (12 Jahre) gleich zwei Jugendliche sehr erfolgreich am Start. ...