BTSV-Reserve empfängt heute Abend SV Meppen

Braunschweig Mit dem Auswärtsspiel von Tabellenführer SV Meppen bei Eintracht Braunschweig II (Platz 15) startet am heutigen Freitag ab 19 Uhr die Rückrunde in der Fußball-Regionalliga Nord. Die weiteren Partien folgen am Samstag und Sonntag.