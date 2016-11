TSV-Mädchen werden mit Teilerfolg für Einsatz belohnt

Uchte. Am Samstag absolvierte die weibliche U 14-Mannschaft des TSV Schwiegershausen in Uchte ihre ersten Hallenpunktspiele. An der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen war für das junge Team der erste Pflichtspielerfolg als Ziel ausgegeben. Zumindest einen Teilerfolg für seinen unermüdlichen...