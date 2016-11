Kapitän Sebastian Höfs hält die SB Freiheit auf Finalkurs

Braunschweig. Die Luftgewehr-Mannschaft der Schützenbrüderschaft Freiheit liegt in der Bundesliga Nord weiter auf Finalkurs. In einem dramatischen Match in Braunschweig-Broitzem bezwangen die Harzer den SV Gölzau mit 3:2 im Stechen und verteidigten so den dritten Tabellenplatz. ...