Petershütter wollen den Tornado stoppen

Tischtennis Lasfelde. Der TTC Pelaka empfängt am Sonntag ab 15 Uhr Torpedo Göttingen III in der Lasfelder Turnhalle. Die Göttinger rangieren mit 4:8 Punkten knapp hinter den Seestädtern in der Tabelle der Bezirksoberliga. Besonders das obere Paarkreuz der...