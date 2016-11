Wanderpokal geht nach Göttingen

Am vergangenen Wochenende fand in der Osteroder Lindenberghalle das 14. Volleyballturnier des SFC Harz-Weser statt. Bei dem überregional bekannten und beliebten Turnier waren 13 Teams am Start. Die SG Grone/Weende setzte sich am Ende durch und konnte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. ...