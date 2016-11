Veilchen feiern Sieg nach Extra-Schicht

Basketball Göttingen. Die BG Göttingen hat ihre Siegesserie in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Gegen die Frankfurt Skyliners gab es den dritten Erfolg in Folge. Vor 3 345 Zuschauern in Sparkassen-Arena benötigten die Veilchen allerdings eine Verlängerung, bis der 82:78 (67:67, 39:37)-Sieg stand. ...