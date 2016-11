Florian Reichert siegt erneut und erhält den Wanderpokal

Astfeld. Gute Stimmung an der Granetalsperre beim 2. Lauf der 40. Harzer Talsperrenserie. Gegenüber dem Auftakt hatte sich die Zahl der angemeldeten Teilnehmer verdoppelt und am Nachmeldestand wurden nochmals 60 Läufer aufgenommen. So waren es bei beiden Läufen weit über 100 Teilnehmer aus 133...