Südniedersachsen für U 15-Lehrgang nominiert

Barsinghausen Am 25. und 26. November findet in der NFV-Sportschule in Barsinghausen ein U 15-Junioren-Auswahllehrgang statt. NFV-Trainer Kiriakos Aslanidis nominierte 33 Spieler des Jahrgangs 2002, darunter den ehemaligen Petershütter Jannis Kleeberg (jetzt Eintracht Braunschweig), Alex Frees (SC Weende) und...