Südharzerinnen wollen die ersten Punkte

Hattorf. Nach zwei Spielen lesen sich die nackten Zahlen bei den Volleyballerinnen des VT Südharz ernüchternd. Noch kein Punkt wurde in der Oberliga geholt, auch ein Satzgewinn blieb den VTS-Damen verwehrt. In den Heimspieltag am heutigen Samstag im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus geht die...