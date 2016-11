SuS Tettenborn kann auf den kompletten Kader bauen

Bad Sachsa. Am fünften Spieltag der Bezirksliga erwarten die Herren des SuS Tettenborn am heutigen Samstag mit dem Tabellenzweiten ASC Göttingen IV und den TSV Nesselröden II in eigener Halle zwei schwere Aufgaben. Spielbeginn in der Oberschule Bad Sachsa ist um 15 Uhr. ...