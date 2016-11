Mit konsequentem Auftreten soll der erste Platz verteidigt werden

Schladen. Am Sonntagabend wollen die Handballer der HSG oha ihre Tabellenführung in der Landesliga verteidigen. Die Mannschaft von Jens Wilfer ist ab 17 Uhr bei der HSG Schladen-Hornburg gefordert. Gespielt wird in der Halle der Werla-Schule. „Konzentriert und konsequent von der ersten Minute an,...