Tuspos B-Jugend reist zum Derby nach Northeim

Northeim Während das Spiel der Petershütter A-Jugend in der Landesliga wegen der Platzsperre in Lasfelde abgesagt wurde, ist die B-Jugend aktiv. Die Seestädter treten in der Landesliga heute ab 14 Uhr zum Derby in Northeim an. Die Partie der Hütter C-Jugend beim 1. SC Göttingen 05 wurde auf den 17. Dezember...