Am Samstag ist beim TC Wulften der Platzabbau

Wulften Der Platzabbau beim TC Wulften findet am Samstag, 29. Oktober, ab 10 Uhr statt. Noch nicht geleistete Arbeitsstunden können abgearbeitet werden. Am 27. November nimmt der TC mit einen Stand am Wulftener Weihnachtsmarkt teil. Die Jahreshauptversammlung ist für den 11. Februar geplant.