VfR-Nachwuchs fährt zu Hause zwei Erfolge ein

Fußball Osterode. Zwei Spiele, zwei Siege, so lautete die Bilanz des Wochenendes für die C- und B- Jugend des VfR Osterode. Die C-Jugend feierte in der Bezirksliga einen 4:2 (2:2)-Erfolg über den 1. SC Göttingen 05 II und kletterte aus den...